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مرأة

بـ رسمة الثعبان..نسرين إمام بفستان أسود جرئ

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:18 م
نسرين أمام
نسرين أمام
رنا عصمت
نشرت الفنانة نسرين إمام ، مجموعة من الصور الجديدة لها برفقة صديقتها عبر حسابها الشخصي علي موقع الصور والفيديوهات انستجرام، لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.

وتألقت النجمة نسرين إمام بإطلالة جريئة وأنيقة، مرتدية فستان اسود قصير فوق الركبة ويأخد رسمة الثعبان وذات كتف وكتف، وهو ما نالت عليه بعض التعليقات الايجابية من متابعهيا وجمهورها.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي ترك شعرها الاسود الطويل،ووضعت بعض اللمسات من المكياج الخفيف ولكن وضعت احمر الشفاه ذات اللون الاحمر الفاقع ليتماشى مع لون الفستان الاسود المزين بالاكسسورات الفضية.

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