رئيس الوزراء يفتتح أعمال الدورة 43 لمجلس محافظي المصارف المركزية الأحد

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر يوم الأحد المقبل فعاليات الدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف العربية ومؤسسات النقد العربية.



ويشارك في فعاليات الدورة التي تقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية.



كما يعقد البنك المركزي المصري يوم الاثنين المقبل ورشة عمل عالية المستوى حول دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.