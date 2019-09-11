نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى النصر التخصصي للأطفال

اعلن الدكتور احمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل و مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة عن نجاح أول عمليات القلب المفتوح بمستشفى النصر التخصصي للأطفال.



وأوضح أنه لأول مرة بمحافظة بورسعيد وإقليم القناه ومن خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، تم إجراء عمليتي قلب مفتوح لحالتين وهما..

_ عملية قلب مفتوح لإغلاق ثقب بُطيني ( Closure Of VSD ) لقلب الطفلة حلا ٤ سنوات.. محوّلة من مركز عمر بن الخطاب؛ و التي كانت تعاني من Ventricular Septal Defect



_ عملية قلب مفتوح لإغلاق ثقب أُذيني لقلب الطفلة سدى ٤ سنوات.. محوّلة من مركز مصطفى كامل؛ والتي كانت تعاني من Arterial Septal Defect.



يُذكر أن التدخلات الجراحية تمت بنجاح باهر مع فريق طبي بالتعاون مع فريق ماهر على أعلى مستوى لتمريض عمليات مستشفى النصر التخصصي للأطفال.