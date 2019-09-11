300 هدف.. محمد صلاح على موعد مع رقم قياسي تاريخي يوم السبت

300 هدف في مسيرة صلاح بين تسجيل وصناعة





اقترب المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول، من تحقيق رقم قياسي تاريخي في مسيرته، عندما يلاقي نادي نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.ويملك محمد صلاح فرصة ذهبية للوصول إلى هدفه رقم 300 في مسيرته، سواء مع الأندية أو منتخب مصر ، بين تسجيل وصناعة، ويملك صلاح في جعبته 299 هدفا بين تسجيل وصناعة، مسجلًا 192 هدفا، منها 151 مع مختلف الأندية ، و41 مع منتخب مصر.أما على صعيد صناعة الأهداف ، فمحمد صلاح صنع 107 أهداف، منها 85 مع الأندية التي لعب لها ، و22 مع المنتخب المصري، ليقترب محمد صلاح يوم السبت القادم في تسجيل هدفه الـ300 إذا سجل أو صنع في مباراة فريقه أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.يذكر أن محمد صلاح فاز بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين مع فريقه ليفربول.