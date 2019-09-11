نتنياهو: هذا ما سيفعله ترامب مع إيران

هوّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء من إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قائلاً إن واشنطن لا تزال تتخذ موقفًا متشددًا إزاء إيران.





واستشهد نتنياهو بإعلان عقوبات أمريكية جديدة على الحرس الثوري الإيراني بعد إقالة بولتون أمس الثلاثاء وقال للقناة العشرين في التلفزيون الإسرائيلي إنه "لا يساوره الشك في أي وضع... سيتخذ الرئيس (دونالد) ترامب وإدارته موقفا متشددا جدا جدا إزاء إيران".





فيما ترك ترامب اليوم الأربعاء، الباب مفتوحا أمام احتمال تخفيف الولايات المتحدة العقوبات عن إيران، قائلا إنه يعتقد أن إيران تريد إبرام اتفاق مع واشنطن بخصوص برنامجها النووي.



