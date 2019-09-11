ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نتنياهو: هذا ما سيفعله ترامب مع إيران

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:02 م
نتنياهو
نتنياهو
رويترز
هوّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء من إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قائلاً إن واشنطن لا تزال تتخذ موقفًا متشددًا إزاء إيران.

واستشهد نتنياهو بإعلان عقوبات أمريكية جديدة على الحرس الثوري الإيراني بعد إقالة بولتون أمس الثلاثاء وقال للقناة العشرين في التلفزيون الإسرائيلي إنه "لا يساوره الشك في أي وضع... سيتخذ الرئيس (دونالد) ترامب وإدارته موقفا متشددا جدا جدا إزاء إيران".

فيما ترك ترامب اليوم الأربعاء، الباب مفتوحا أمام احتمال تخفيف الولايات المتحدة العقوبات عن إيران، قائلا إنه يعتقد أن إيران تريد إبرام اتفاق مع واشنطن بخصوص برنامجها النووي.

وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية قد قالت في تقرير لها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تخفيض العقوبات الأمريكية على إيران من أجل تسهيل عملية الدخول في المفاوضات النووية.

ترشيحاتنا

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر إنتشارا في مصر

شوقي غريب: نجم الأهلي خير قائد للمنتخب الأولمبي فى أمم أفريقيا

عمره 4 سنوات.. شاهد.. لحظة تسجيل نجل ميسي هدفا والاحتفال على طريقة والده

قاضي التخابر يكشف لقب اللواء عمر سليمان لدى الجماعة الإرهابية..فيديو

رسمياً.. إبراهيم فايق يعلن رحيله عن قناة النهار

اتهام القذافي بالتورط في اغتيال زعيم هذه الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل نساء الكون .. دارين حلمي خطيبة تامر عاشور تبهر جمهوره بأنوثتها

بـ حذاء وبنطلون غريب.. سميرة سعيد تتعرض للانتقاد في أحدث ظهور لها

بـ رسمة الثعبان..نسرين إمام بفستان أسود جرئ