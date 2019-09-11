وفد فرنسي يتفقد المركز القومي لنقل الدم لتقديم الدعم اللازم للمشروع

تفقد وفد من الهيئة الفرنسية لخدمات نقل الدم المركز القومي لنقل الدم بالعجوزة، أقسام المركز للوقوف على احتياجات مصر لتنفيذ المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجانب المصري والفرنسي في هذا الشأن.



ضم الوفد الزائر كل من مدير العلاقات الدولية ورئيس بعثة الهيئة الفرنسية لخدمات نقل الدم الدكتور تيري شنيدر، والخبير بالهيئة الفرنسية لخدمات نقل الدم البروفيسير فيليب بيرلنج، ورئيس الأمن بهيئة خدمات نقل الدم الفرنسية تيري بودونيه، ورافق الوفد في جولته بالمركز الدكتورة نيفين النحاس مدير المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما ومدير المكتب الفني لوزيرة الصحة والسكان، ومدير عام مركز خدمات نقل الدم والمدير الفني لمرحلة تجميع وتخزين البلازما الدكتورة نهاد مسعد، والمدير التنفيذي لمرحلة تجميع و تخزين البلازما الدكتورة شيرين شبابيك.



اضطلع الوفد خلال جولته، اليوم الأربعاء على المراحل التي يمر بها المتبرع منذ دخوله المركز، حيث تفقد قسم التبرع، وقسم فصل مشتقات الدم، والقسم الخاص بالفحوصات التي يتم إجراؤها على أكياس الدم، ومعرفة فصيلة الدم وتحليل الحمض النووي، كما تفقد أيضا قسم الوحدة العلاجية والتي يتم بها إعطاء مشتقات الدم لمرضى الهيموفيليا "نزف الدم الوراثي"، بالإضافة إلى مرضى أنيميا البحر المتوسط، والكبد والكلى، وكذلك المعمل المرجعي لكرات الدم الحمراء وهو معمل بحوث متخصصة لإجراء الفحوصات على أكياس الدم لاختيار أفضل الأكياس المناسبة لمرضى نقل الدم المتكرر.



ومن جانبها ، أوضحت الدكتورة نيفين النحاس، أن الوفد أشاد بأداء المراكز وبعمليه التبرع وتجميع الدم، مؤكدين أنها مماثله لما يتم في مراكز الدم بفرنسا من حيث الجودة والأداء، كما تفقد الوفد إحدى سيارات جمع الدم المتنقلة التي تتواجد في الجامعات والحملات المنظمة والميادين العامة، بالإضافة إلي تجهيزات إحدى سيارات نقل الدم وتوصيله إلى المستشفيات وما تشمله من أجهزة ومعدات،وذلك للتأكد من وصول الدم إلى المستشفيات في درجة حرارة مناسبة للتخزين لضمان فاعليته مع المريض.



ولفتت إلى أن الوفد تفقد أيضا تجهيزات إنشاء مقر تجميع البلازما بالمركز وأطّلع على المراحل التي ستمر بها عملية تجميع البلازما من المتبرع قبل أن ترسل للتصنيع بالخارج، مضيفا أن المقر سيضم ٢٠ سريرا للتبرع، و٢٠ ماكينة فصل بلازما وستتولى الممرضات الإشراف على أسرة التبرع حيث تشرف كل ممرضة على ٤ أسرة وسيتم توفير مساعد لكل ممرضتين، بحيث يخضع مركز تجميع البلازما للمواصفات والمعايير الدولية لتصنيع البلازما.



وأوضحت الدكتورة نيفين النحاس، أن المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما يشمل ١٢ مركزا موزعين على مستوى محافظات الجمهورية، حيث شملت المرحلة الأولى ٦ مراكز تضم المركز القومي لنقل الدم في العجوزة، العباسية، دار السلام، ومركز بمحافظة الغربية، والإسكندرية والإسماعيلية وأضافت أن الوفد سيقوم بإعداد تقرير مفصل بعد جولته بالمركز القومي لنقل الدم، يشمل محاور تقديم الدعم الفني لمصر في ذلك المشروع والاتفاق على تصنيع البلازما بالخارج.



جدير بالذكر أن الهيئة الفرنسية لخدمات نقل الدم هي الجهة الوحيدة المنوطة بخدمات نقل الدم في فرنسا، وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي من مشتقات الدم، كما تستثمر هذه الهيئة في العديد من الأنشطة مثل التحاليل في مجال الأحياء الطبية و علاج الخلايا والأنسجة والأبحاث.