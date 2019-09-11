هنا الزاهد.. مصمم أزياء يكشف مدة عمل فستان زفافها

كشف مصمم الأزياء سامو هجرس، عن تفاصيل فستان زفاف الفنانة هنا الزاهد، التي تحتفل بزواجها من الفنان احمد فهمي الليلة.



وقال هجرس خلال لقائه في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية دبي، أن تصميم الفستان استغرق خمسة أشهر، وخلال الشهور الأخيرة كان كل أسبوع لها بروفة خاصة.



وأكد أنها فضلت شكل الورود في الفستان وتم تصميمه على هذا الشكل ولكن بعد الانتهاء منه لم يلق إعجابها كما أنه لم يعجبه هو الآخر وتم تغيير موديل الفستان حتى تم الاستقرار على تصميم يتناسب مع ملامحها وشكلها.



