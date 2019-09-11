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رياضة

أحمد عادل: طريقة ميدو مع مصر المقاصة أوروبية والزمالك تغلب علينا بصعوبة.. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:52 م
أحمد عادل عبد المنعم
أحمد عادل عبد المنعم
محمد رشاد
أثني أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، على مدربه أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق والذي تولى الإدارة الفنية عقب انتهاء الموسم الماضي.

وقال عبد المنعم في تصريحات لقناة النادي "الأهلي": "ميدو فكره مختلف ومقنع للاعبين ويوفر لنا كل الأدوات التي تساعد على النجاح ، طريقة لعب ميدو مثل أندية أوروبا".

وأضاف: "لم نواجه الزمالك في كأس مصر بـ50% من مستوانا، لأن المباراة كانت الأولى لنا في الموسم ، الزمالك فاز علينا بصعوبة، ومباراة بيراميدز في النهائي كانت أسهل للأبيض من مواجهتنا".

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