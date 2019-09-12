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رياضة

سفير مصر في غينيا الاستوائية: جميع الإمكانات متوفرة لبعثة الاهلى قبل مواجهة كانو سبورت

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:51 ص
تدريب الاهلى
تدريب الاهلى
حسام الحارتي
طمأن السفير حاتم حسونة، سفير مصر في غينيا الاستوائية، الجماهير على بعثة النادي الأهلي، مشيرا إلى توافر الإمكانات لبعثة الأهلي.

وأضاف حاتم حسونة، في تصريحات هاتفية لفضائية "تايم سبورت"، أن لاعبي النادي الأهلي خاضوا بعض التمرينات داخل حديقة الفندق الخاصة بإقامة اللاعبين.

بعثة النادي الأهلي تصل غينيا الاستوائية 

وأوضح السفير حاتم حسونة، أن لاعبي النادي الاهلي أعربوا عن سعادتهم لتوفير الإمكانات الخاصة بهم، مشيرا إلى سقوط بعض الأمطار نظرا لتقلبات الجو معلقا "من الممكن سقوط الأمطار خلال مواجهة كانوا سبورت".

الجماهير في لقاء الأهلي ومنافسه كانو سبورت 

وأشار إلي وجود جماهير حاشدة خلال مواجهة النادي الأهلي كانوا سبورت، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية من أجل تأمين لاعبي النادي الأهلي.

الأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا

وأكد حاتم حسونة أن النادي الأهلي هو صاحب الفضل في انتشار لعبة كرة القدم داخل الدولة المصرية ،معربا عن تمنياته عن تحقيق الفوز خلال مواجهة كانوا سبورت.

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