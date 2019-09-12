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رياضة

اسلام محارب يكشف عن طموحاته مع فريق الجونة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:32 ص
اسلام محارب
اسلام محارب
ياسمين تيسير
أعرب اسلام محارب نجم فريق الجونة، عن تفاؤله بـ بداية الموسم الأول له بناديه الجديد، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لتقديم أداء جيد.

ونشر اسلام محارب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عددًا من الصور مع الفريق.

وعلق اسلام محارب على الصور "يارب توكلت عليك في كل أمور حياتي فأعني ياكريم يارب بداية موسم خير ان شاء الله علي رجالة @GounaFC".

وانضم اسلام محارب إلى صفوف الجونة قادمًا من النادي الاهلي عقب بقائه على دكة البدلاء لفترة طويلة خلال الفترة الماضية. 

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