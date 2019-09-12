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أخبار العالم

سي إن إن: ترامب يدرس تعيين بومبيو مستشارا للأمن الوطني بعد بولتون

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:58 ص
ترامب وبومبيو وبولتون
ترامب وبومبيو وبولتون
أحمد قاسم
ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تعيين وزير الخارجية مايك بومبيو مستشارًا للأمن القومي بعد إقالته جون بولتون. 

وكان ترامب كشف، أمس، أنه ينظر في خمسة مرشحين يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة حتى يخلفوا بولتون، الذي أقيل من منصبه بشكل مفاجئ.

ورجح ترامب أن يجري الإعلان عن الخليفة المرتقب لبولتون، خلال الأسبوع، لكنه لم يذكر أسماء المرشحين للمنصب الكبير في البيت الأبيض.

وأضاف الرئيس الأميركي أن بولتون ارتكب خطأ حين أشار إلى النموذج الليبي، أثناء حديثه عن الطريقة المثلى للتعامل مع أزمة الملف النووي لكوريا الشمالية، قائلا: "لم يكن من الذكاء أن يقول شيئا من ذلك القبيل".

وأعلن ترامب، الثلاثاء، إقالة مفاجئة لبولتون، وهو أحد الصقور البارزين في الإدارة الأميركية، وسط خلافات بشأن التعامل مع تحديات السياسة الخارجية مثل كوريا الشمالية وإيران وأفغانستان وروسيا.

ووصف ترامب بولتون بـ"الشخص القاسي"، وقال إنه "يميل إلى التدخلات العسكرية، في حين أن غزو العراق مثلا كان خطأ جسيما".

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