إصابة مهاجم تليفونات بني سويف بكدمة قوية

تعرض محمد أبو العلا مهاجم فريق تليفونات بني سويف، لإصابة قوية في قدمه وذلك قبل ختام معسكر الفريق بالاسكندرية، ضمن الاستعدادات للممتاز ب.



وقال الدكتور عماد سمير المدير الفني لنادى تليفونات بني سويف، إن اللاعب تعرض لكدمة قوية في القدم في احدي وديات الفريق بالمعسكر، ويتم علاجها تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية استعدادا للموسم الجديد.



وأضاف سمير إن الفريق استفاد بشدة من معسكر الاسكندرية في تجهيز اللاعبين وتوفير لهم فرصة احتكاك قوي، للاطمئنان على مستوي اللاعبين خلال فترة الإعداد، قبل بداية المباريات الرسمية.



ويسعي فريق تليفونات بني سويف لتقديم موسم جيد تحت قيادة الدكتور عماد سمير ، الذي تولي المسؤلية منذ فترة قريبه استعدادا للممتاز ب.