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مرأة

هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا بـ فساتين زفافها .. ما الأجمل؟

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:07 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
أسماء عبد الحفيظ
حرصت الفنانة هنا الزاهد على الظهور في حفل زفافها، بإطلالتين مختلفتين، فأحدثت ضجة على السوشيال ميديا، وتصدّرت تريند جوجل، وبدأ جميع الفتيات يتساءلن عن فساتين زفاف لـ هنا الزاهد أيها أجمل.

أطلت هنا الزاهد في النصف الأول من حفل زفافها بفستان رائع مُتناسق مع قوامها الرشيق، حيث اتسم التصميم الذي حمل توقيع سامو هجرس، بأنه معتمد على القماش الراقي المطرز بالتطريزات الرقيقة والناعمة، كما تميز الفستان بـ ذيل طويل وأكمام شفافة متوسطة الطول. 

وتزيّنت هنا الزاهد بتاج ألماسي جذاب وملفت زاد من إطلالتها، كما اعتمدت هنا الزاهد فى حفل زفافها على تسريحة شعر من أنامل المصفف johny، فيما وضعت لها خبيرة التجميل SARAH NASSER، مكياجًا جذابًا كشف عن جمال ملامحها. 

وظهرت هنا الزاهد بفستان زفاف ثانٍ في النصف الأخير من حفل زفافها على الفنان احمد فهمي، فاختارت هنا الزاهد الظهور بفستان أبيض بسيط على عكس الأول الذي كان قريبًا في تصميمه من أميرات "ديزني" ،وأيضا من تصميم سامو هجرس، الذى قال من خلال لقائه في برنامج MBC Trending، المذاع عبر فضائية "دبي"، إن تصميم الفستان استغرق 5 أشهر، وكان كل أسبوع له بروفة خاصة. 

وفضّلت هنا الزاهد شكل الورود في الفستان، وتم تصميمه على هذا الشكل، ولكن بعد الانتهاء منه لم يلقَ إعجابها، كما أنه لم يعجبه هو الآخر، وتم تغيير موديل الفستان حتى تم الاستقرار على تصميم يتناسب مع ملامحها وشكلها.
هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا بـ فساتين زفافها .. ما الأجمل؟
هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا بـ فساتين زفافها .. ما الأجمل؟
هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا بـ فساتين زفافها .. ما الأجمل؟
هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا بـ فساتين زفافها .. ما الأجمل؟
هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا بـ فساتين زفافها .. ما الأجمل؟
هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا بـ فساتين زفافها .. ما الأجمل؟

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