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أخبار العالم

رئيس كوبا: نواجه نقصا حادا في الوقود بسبب العقوبات الأمريكية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:00 م
الرئيس الكوبي ميجيل
الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل
رويترز
قال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل إنه يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي حدوث أزمة حادة في الوقود خلال الشهر الحالي بسبب عقوبات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تستهدف منع وصول شحنات النفط إلى كوبا.

وقال دياز كانيل أمس، الأربعاء: "قد تكون هناك مواقف متوترة في توزيع بعض المنتجات وتوفير الخدمات لأنها تعتمد على وسائل النقل التي تستخدم وقود الديزل وعلى النقل العام".

وأضاف أن الهدف من الإجراءات هو تجنب انقطاع الكهرباء، وتابع: "إذا اضطررنا لها... فلن تستمر لنفس الفترة الزمنية أو تكون في نفس شدة الفترة الخاصة"، في إشارة إلى التراجع الاقتصادي الحاد الذي مرت به كوبا خلال التسعينيات في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي.

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