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تعليم

التعليم: محتاجين 130 مليار جنيه لحل مشكلة كثافات الفصول

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:52 م
طلاب مدارس
طلاب مدارس
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن وزارة التربية والتعليم تحتاج إلى 130 مليار جنيه لحل مشكلة الكثافات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفى، أن هناك تحول فى الكتب من الورقية الى الرقمية وسيظهر ذلك خلال الفترة المقبلة والعام الدراسى المقبل حيث سيتم توفير محتوى رقمى.

وبالنسبة لبناء المدارس .. قال اللواء يسرى عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية ، أن ميزانية الهيئة 10 مليارات جنيه تم اقرارها من البرلمان .

وقال يسري : يتم حاليا بناء قرابة 13 ألف فصل دراسي وتصل تكلفة الفصل الواحد لــ 500 ألف جنيه .

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