أسعار الأسمنت اليوم الخميس 12- 9- 2019 فى مصر

رصد موقع "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الاسمنت اليوم الخميس 12- 9- 2019، حيث شهدت أسعار الاسمنت تراجعا مقارنة بأمس، وذلك وفقا للعرض والطلب بالسوق، وتباينت الاسعار بين الشركات، فتراوح السعر ما بين 795 جنيه للطن إلى 813 جنيه للطن.



ففى شركة العربية للاسمنت بلغ سعر الطن 813 جنيه مقارنة بأمس 815 جنيه للطن، وشركة لافارج للاسمنت عند 800 جنيه للطن مقارنة بأمس 803 جنيه للطن



وشركة اسمنت ميدكوم اسوان عند 793 جنيه للطن مقارنة بأمس بـ 795 جنيه للطن



واستقرت أسعار شركة العريش للاسمنت عند 803 جنيه للطن وشركة اسمنت سيناء عند 795 جنيه للطن مقارنة بأمس بـ 798 جنيه للطن وشركة السويس للاسمنت عند 803 جنيه للطن



وشركة اسمنت حلوان عند 808 جنيه للطن مقارنة بأمس بـ 810 جنيه للطن وشركة اسمنت شورى عند 798 جنيه للطن و شركة جنوب الوادى عند 798 جنيه للطن مقارنة بأمس بـ 800 جنيه للطن



ومصر للاسمنت قنا عند 795 جنيه للطن وشركة الوطنية للاسمنت بنى سويف عند 808 جنيه للطن.