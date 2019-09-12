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محمود بدر: الدولة عملت على جميع المحاور للقضاء على الإرهاب

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:50 م
النائب محمود بدر،
النائب محمود بدر، مؤسس حركة "تمرد"
البهي عمرو
قال النائب محمود بدر، مؤسس حركة "تمرد"، إن مؤتمر الشباب الذي سيعقد يوم السبت المقبل بمركز المنارة يناقش 3 موضوعات مهمة مثل الإرهاب وحروب الجيل الرابع وجلسة "اسأل الرئيس".

وأضاف محمود بدر، خلال حواره ببرنامج اليوم، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن المؤتمر سيتحدث عن فكرة الإرهاب ومواجهة الدولة المصرية له، مؤكدًا أن الدولة عملت على جميع المحاور للقضاء على الإرهاب.

وأشار محمود بدر إلى أن، الإرهاب لا يمكن مواجهته أمنيًا فقط، ولذلك قامت الدولة بمواجهته امنيًا برجالها من القوات المسلحة والشرطة، وعن طريق تطوير المناهج التعليمية، والقضاء على العشوائيات، والعمل على تجديد الخطاب الديني.

وأوضح محمود بدر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مرارا وتكرارا على تجديد الخطاب الديني لأنه أحد أهم العناصر المهمة للقضاء على الإرهاب.

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