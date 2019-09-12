فرمانات التعليم: الكتب هتتأخر .. وقف طباعة مواد الثانوية .. حظر التبرعات

عقد وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، بمقر ديوان عام الوزارة، لشرح أخر تطورات العام الدراسي الجديد.



وفي بداية حديثه، هنأ وزير التربية والتعليم تلاميذ وأولياء أمور صفوف رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي بالعام الدراسي الجديد 2019/2020.



واستعرض موقف تدريب معلمي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وموقف الدروس الإلكترونية وتوزيع الحاسب اللوحى (التابلت) للصف الأول الثانوى، وامتحانات الصف الأول الثانوى والثانى الثانوى، وتطورات التدريبات لمعلمى أولى وثانية ثانوى، وموقف صيانة المدارس والمباني الجديدة.



* أعداد طلاب النظام الجديد و موقف الكتب المدرسية:

وحول كتب العام الدراسى الجديد، أوضح أن عدد الطلاب فى الصف الأول رياض الأطفال يبلغ 602887 طالب/طالبة، ويبلغ عدد الكتب 1808631 كتابًا، تم طباعتها وتوريدها، ويبلغ عدد الطلاب فى الصف الثانى رياض الأطفال 787065 طالب/ طالبة، وبلغ عدد الكتب التى تم طباعتها وتوريدها 2361195 كتابًا.



ويبلغ عدد الطلاب في الصف الأول الابتدائى 2276664 طالب/ طالبة، ويبلغ عدد الكتب 9106656 كتابًا، وسيتم توريد آخر دفعة فى أول أسبوع من أكتوبر المقبل.



أما بالنسبة للصف الثانى الابتدائى فيبلغ عدد الطلاب 2113438 طالب/طالبة، ويبلغ عدد الكتب 10567190 كتابًا، وسيتم توريد آخر دفعة فى أكتوبر المقبل.



* وزارة التعليم تصارح الرأي العام : سنتأخر في تسليم بعض الكتب المدرسية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن بعض الكتب المدرسية سيتأخر تسليمها للطلاب هذا العام.



وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن بيان الكتب المتأخرة كالتالي :

بالنسبة لـ كي جي 1 :

إجمالي عدد التلاميذ في كي جي 1 يبلغ 602 ألف تلميذ ، وتبلغ عدد الكتب المطبوعة 4200 ، ولكن من المقرر أن يتأخر تسليم كتاب الباقة المترجم باللغة الفرنسية لــ3 اكتوبر، وكتاب اللغة العربية سيتأخر لــ 23 سبتمبر ، وكتاب كونكت بلس سيتأخر لــ 24 سبتمبر



وبالنسبة لـ كي جي 2 :

يبلغ اجمالي عدد التلاميذ 778 ألف تلميذ ، واجمالي عدد الكتب التي تطبع لهم 2.4 مليون كتاب، ومن المقرر أن يتأخر كتاب الباقة ، وكتاب اللغة الانجليزية حتى 24 سبتمبر



وبالنسبة لكتب أولى ابتدائي:

يبلغ إجمالي عدد التلاميذ 2.2 مليون طالب، يطبع لهم 9 ملايين كتاب، ومن المقرر أن يتأخر تسليم كتب اللغة العربية لــ 13 أكتوبر، والدين سيتأخر لــ 10 أكتوبر



وبالنسبة للصف الثاني الابتدائي:

اجمالي عدد التلاميذ 2 مليون و113 ألفا و438 تلميذا، ويطبع لهم 10 ملايين كتاب و567 ألفا و190، ومن المقرر أن يتأخر تسليم كتاب العربي لـ 3 أكتوبر، وكونكت بلاس 3 أكتوبر، والدين 17 أكتوبر



* بنك المعرفة المصري بوفر بديلا إلكترونيًا للكتب المتأخرة

وطمأن الوزير أولياء الأمور بأنه لا داعى إطلاقًا للقلق إذا تأخر استلام الطالب لأى كتاب، لأن دليل المعلم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي مع المعلمين منذ العام الماضي، كما أنه تم تدريب كافة معلمى الصف الثانى الابتدائى على تدريس دليل المعلم وأضاف أنه سيتم تحميل دليل المعلم والكتاب المدرسي على بنك المعرفة المصرى.



* انتظروا تقييما علميا لنظام التعليم الجديد بعد عامين

وأضاف الوزير أنه سيتم قياس نجاح النظام الجديد وتحديد مرتبة مصر فى التصنيفات العالمية بمقاييس علمية، وذلك للصف الرابع الابتدائى بتقييم مهارات القرائية والحسابية وذلك بعد عامين من الآن - بعد وصول طلاب الصف الثانى الابتدائى الحاليين للصف الرابع.



* تدريب المعلمين على نظام التعليم الجديد :

أما بشأن تدريب المعلمين، قال الوزير: "إن معلمى مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى تلقوا دورات تدريبية تنشيطية لتزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة للتطبيق، وكيفية توجيه الطلاب للاعتماد على الفهم والابتكار والبحث، وتحفيزهم على استكشاف المعرفة، وفى نفس الوقت تم تدريب معلمى الصف الثانى الابتدائى على الكتب الجديدة (متعددة التخصصات – الرياضيات)".



وأشار إلى أنه تم تدريب 5000 مدرب رئيسي و3000 مشرف، ووصل عدد المعلمين الذين تلقوا التدريبات إلى أكثر من 100 ألف معلم، كما أشاد المعلمون بالتدريب المثمر وأن المنهج الجديد أصبح أكثر وضوحًا بعد التدريب عليه، وأن نظام التعليم 2.0 يحفز على الابتكار والقدرة على حل المشكلات، كما أعربوا عن أن هناك تقدمًا ملموسًا في مستوى الأطفال الذين تلقوا نظام التعليم الجديد.



وأكد الوزير أنه تم تدريب جميع معلمي مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى خلال فترة الصيف وقد تم إعدادهم للعام الدراسى 2019 – 2020.



وبالنسبة لموقف تدريب معلمى الصفين الأول والثانى الثانوى، أطلقت الوزارة برنامجًا جديدًا للمرحلة الثانوية لدعم جميع معلمي الصفين الأول والثانى الثانوى فى مجال التعليم والتربية، وقد بدأ التدريب فى شهر سبتمبر الجارى، وتناول المحتوى أشكالًا جديدة من التربية التي تدعم الطريقة الجديدة للتقييم مثل التعلم القائم على التحقيق وتوظيف تقنيات التعلم التكنولوجية، وربط المفاهيم بتطبيقات الحياة الحقيقية.



*توزيع التابلت على طلاب اولى ثانوي في شهر نوفمبر

وفيما يخص امتحانات الصف الأول الثانوى والثانى الثانوى، فقد لفت وزير التعليم إلى أنها ستستمر بنظام التقييم الجديد، أما بالنسبة لتوزيع الحاسب اللوحى (التابلت) للصف الأول الثانوى فسيتم طبقًا للخطة الزمنية التي حددتها الوزارة لتبدأ في شهر نوفمبر وتنتهي في شهر ديسمبر.



وقال : يتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات والخاصة لغات وكذلك المواد التى لا تضاف للمجموع الكلى والمواد العملية لمواد التكنولوجيا والمعلومات والأنشطة التربوية والتربية المهنية والتربية الرياضية حسب كل مديرية طبقًا لما جاء بالخريطة الزمنية 2019 / 2020.



* لأول مرة .. إعلان جدول امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي قبل بدء الدراسة

واستطرد أنه لأول مرة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى قبل بدء العام الدراسي، مشيرًا إلى أن امتحان الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثاني الثانوي يعقد في الفترة بين 11 و 23 يناير المقبل، وستبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى الثالث من مايو المقبل، أما عن امتحانات الدور الثانى، فتعقد فى شهر يونيو، موضحًا أن جميع الامتحانات للصفين الأول والثانى الثانوى ستعقد إلكترونيًا في الفترة الصباحية للصف الأول الثانوى، وفي الفترة المسائية للصف الثانى الثانوى.



كما أضاف أنه سيتم توفير مواد رقمية وفيديوهات تعليمية على بنك المعرفة جديدة، موجهة للصف الثانى الثانوى في أخر أسبوع فى سبتمبر الجارى.



* وقف طباعة كتب الثانوية العامة من العام القادم

وكشفت الوزارة عن أن العام الدراسي الحالى سيكون "آخر سنة لطباعة كتب للمرحلة الثانوية العامة"، والعام المقبل لن يتم طباعة كتب ورقية، لان الطالب سيكون معه محتوى رقمى على التابلت.



أما بشأن بناء فصول جديدة ومشروعات الصيانة المدرسية، أشار الوزير إلى أنه تم بناء 13 ألف فصل جديد فعليًا هذا العام، للحد من مشكلة الكثافة، وأضاف "أننا نحتاج لبناء 100 ألف فصل جديد." وقد دعا الوزير القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى لمشاركة الدولة فى بناء فصول جديدة لخدمة الوطن وحل مشاكل الكثافات في الفصول.



وأضاف أنه تم عمل صيانة لعدد 15 ألف فصل، وعمل صيانة شاملة لـ 659 مدرسة، و747 مدرسة صيانة بسيطة، و53 سور حول المدارس.



وأشار الوزير إلى أننا نعكف على إعداد وتطوير أجيال من أبنائنا الطلاب بدون آثار سلبية، وأن يكون التحويل الإلكتروني كامل في المرحلة الثانوية فهذا الاستثمار في المحتوى الرقمى يستمر لسنوات، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على أساليب التقويم فهى لا تحتوى على أسئلة تعجيزية ولكنها غير تقليدية تحتاج للتدريب عليها.



* التعليم : ماتدفعوش تبرعات غير قانونية للمدارس

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن القانون يمنع إجبار أولياء الأمور على دفع أى مبالغ إضافية خارج المصروفات المدرسية التي أقرتها الوزارة .



وناشدت وزارة التربية والتعليم ، جميع أولياء الامور بعدم دفع أي رسوم للمدارس مقابل التحويل لمدرسة أخرى ، مشيرةً إلى أن شعار "المشاركة المجتمعية" التي تجمع به المدارس التبرعات من اولياء الامور هو نوع من الفساد الممنهج.



وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع أولياء الامور ، بضرورة الابلاغ فورا عن أي مدرسة تقوم بإجبار الاهالي على دفع أى مبالغ مالية خارج المصروفات المدرسية التي أقرتها الوزارة ، وقالت الوزارة لأولياء الامور : توجهوا فورا بشكوى إلى الإدارة التعليمية التي تتبعها المدرسة للتحقيق فيها من قبل الإدارة.



جاء ذلك المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، واللواء الوليد المرسى رئيس قطاع مكتب الوزير، واللواء يسرى سالم مدير هيئة الأبنية التعليمية، والأستاذة شيرين حمدى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة حبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفنى، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والأستاذ طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والأستاذ خالد حجازي مدير مديرية التعليم بالجيزة والأستاذ محمد عطية مدير مديرية التعليم بالقاهرة، ولفيف من قيادات التربية والتعليم.





وفي بداية حديثه، هنأ وزير التربية والتعليم تلاميذ وأولياء أمور صفوف رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي بالعام الدراسي الجديد 2019/2020.



واستعرض موقف تدريب معلمي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وموقف الدروس الإلكترونية وتوزيع الحاسب اللوحى (التابلت) للصف الأول الثانوى، وامتحانات الصف الأول الثانوى والثانى الثانوى، وتطورات التدريبات لمعلمى أولى وثانية ثانوى، وموقف صيانة المدارس والمباني الجديدة.



* أعداد طلاب النظام الجديد و موقف الكتب المدرسية:

وحول كتب العام الدراسى الجديد، أوضح أن عدد الطلاب فى الصف الأول رياض الأطفال يبلغ 602887 طالب/طالبة، ويبلغ عدد الكتب 1808631 كتابًا، تم طباعتها وتوريدها، ويبلغ عدد الطلاب فى الصف الثانى رياض الأطفال 787065 طالب/ طالبة، وبلغ عدد الكتب التى تم طباعتها وتوريدها 2361195 كتابًا.



ويبلغ عدد الطلاب في الصف الأول الابتدائى 2276664 طالب/ طالبة، ويبلغ عدد الكتب 9106656 كتابًا، وسيتم توريد آخر دفعة فى أول أسبوع من أكتوبر المقبل.



أما بالنسبة للصف الثانى الابتدائى فيبلغ عدد الطلاب 2113438 طالبا/طالبة، ويبلغ عدد الكتب 10567190 كتابًا، وسيتم توريد آخر دفعة فى أكتوبر المقبل.



* وزارة التعليم تصارح الرأي العام : سنتأخر في تسليم بعض الكتب المدرسية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن بعض الكتب المدرسية سيتأخر تسليمها للطلاب هذا العام.



وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن بيان الكتب المتأخرة كالتالي :

بالنسبة لـ كي جي 1 :

إجمالي عدد التلاميذ في كي جي 1 يبلغ 602 ألف تلميذ ، وتبلغ عدد الكتب المطبوعة 4200 ، ولكن من المقرر أن يتأخر تسليم كتاب الباقة المترجم باللغة الفرنسية لــ3 اكتوبر، وكتاب اللغة العربية سيتأخر لــ 23 سبتمبر ، وكتاب كونكت بلس سيتأخر لــ 24 سبتمبر



وبالنسبة لـ كي جي 2 :

يبلغ اجمالي عدد التلاميذ 778 ألف تلميذ ، واجمالي عدد الكتب التي تطبع لهم 2.4 مليون كتاب، ومن المقرر أن يتأخر كتاب الباقة ، وكتاب اللغة الانجليزية حتى 24 سبتمبر



وبالنسبة لكتب أولى ابتدائي:

يبلغ إجمالي عدد التلاميذ 2.2 مليون طالب، يطبع لهم 9 ملايين كتاب، ومن المقرر أن يتأخر تسليم كتب اللغة العربية لــ 13 أكتوبر، والدين سيتأخر لــ 10 أكتوبر



وبالنسبة للصف الثاني الابتدائي:

اجمالي عدد التلاميذ 2 مليون و113 ألفا و438 تلميذا، ويطبع لهم 10 ملايين كتاب و567 ألفا و190، ومن المقرر أن يتأخر تسليم كتاب العربي لـ 3 أكتوبر، وكونكت بلاس 3 أكتوبر، والدين 17 أكتوبر



* بنك المعرفة المصري بوفر بديلا إلكترونيًا للكتب المتأخرة

وطمأن الوزير أولياء الأمور بأنه لا داعى إطلاقًا للقلق إذا تأخر استلام الطالب لأى كتاب، لأن دليل المعلم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي مع المعلمين منذ العام الماضي، كما أنه تم تدريب كافة معلمى الصف الثانى الابتدائى على تدريس دليل المعلم وأضاف أنه سيتم تحميل دليل المعلم والكتاب المدرسي على بنك المعرفة المصرى.



* انتظروا تقييما علميا لنظام التعليم الجديد بعد عامين

وأضاف الوزير أنه سيتم قياس نجاح النظام الجديد وتحديد مرتبة مصر فى التصنيفات العالمية بمقاييس علمية، وذلك للصف الرابع الابتدائى بتقييم مهارات القرائية والحسابية وذلك بعد عامين من الآن - بعد وصول طلاب الصف الثانى الابتدائى الحاليين للصف الرابع.



* تدريب المعلمين على نظام التعليم الجديد :

أما بشأن تدريب المعلمين، قال الوزير: "إن معلمى مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى تلقوا دورات تدريبية تنشيطية لتزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة للتطبيق، وكيفية توجيه الطلاب للاعتماد على الفهم والابتكار والبحث، وتحفيزهم على استكشاف المعرفة، وفى نفس الوقت تم تدريب معلمى الصف الثانى الابتدائى على الكتب الجديدة (متعددة التخصصات – الرياضيات)".



وأشار إلى أنه تم تدريب 5000 مدرب رئيسي و3000 مشرف، ووصل عدد المعلمين الذين تلقوا التدريبات إلى أكثر من 100 ألف معلم، كما أشاد المعلمون بالتدريب المثمر وأن المنهج الجديد أصبح أكثر وضوحًا بعد التدريب عليه، وأن نظام التعليم 2.0 يحفز على الابتكار والقدرة على حل المشكلات، كما أعربوا عن أن هناك تقدمًا ملموسًا في مستوى الأطفال الذين تلقوا نظام التعليم الجديد.



وأكد الوزير أنه تم تدريب جميع معلمي مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى خلال فترة الصيف وقد تم إعدادهم للعام الدراسى 2019 – 2020.



وبالنسبة لموقف تدريب معلمى الصفين الأول والثانى الثانوى، أطلقت الوزارة برنامجًا جديدًا للمرحلة الثانوية لدعم جميع معلمي الصفين الأول والثانى الثانوى فى مجال التعليم والتربية، وقد بدأ التدريب فى شهر سبتمبر الجارى، وتناول المحتوى أشكالًا جديدة من التربية التي تدعم الطريقة الجديدة للتقييم مثل التعلم القائم على التحقيق وتوظيف تقنيات التعلم التكنولوجية، وربط المفاهيم بتطبيقات الحياة الحقيقية.



*توزيع التابلت على طلاب اولى ثانوي في شهر نوفمبر

وفيما يخص امتحانات الصف الأول الثانوى والثانى الثانوى، فقد لفت وزير التعليم إلى أنها ستستمر بنظام التقييم الجديد، أما بالنسبة لتوزيع الحاسب اللوحى (التابلت) للصف الأول الثانوى فسيتم طبقًا للخطة الزمنية التي حددتها الوزارة لتبدأ في شهر نوفمبر وتنتهي في شهر ديسمبر.



وقال : يتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات والخاصة لغات وكذلك المواد التى لا تضاف للمجموع الكلى والمواد العملية لمواد التكنولوجيا والمعلومات والأنشطة التربوية والتربية المهنية والتربية الرياضية حسب كل مديرية طبقًا لما جاء بالخريطة الزمنية 2019 / 2020.



* لأول مرة .. إعلان جدول امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي قبل بدء الدراسة

واستطرد أنه لأول مرة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى قبل بدء العام الدراسي، مشيرًا إلى أن امتحان الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثاني الثانوي يعقد في الفترة بين 11 و 23 يناير المقبل، وستبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى الثالث من مايو المقبل، أما عن امتحانات الدور الثانى، فتعقد فى شهر يونيو، موضحًا أن جميع الامتحانات للصفين الأول والثانى الثانوى ستعقد إلكترونيًا في الفترة الصباحية للصف الأول الثانوى، وفي الفترة المسائية للصف الثانى الثانوى.



كما أضاف أنه سيتم توفير مواد رقمية وفيديوهات تعليمية على بنك المعرفة جديدة، موجهة للصف الثانى الثانوى في أخر أسبوع فى سبتمبر الجارى.



* وقف طباعة كتب الثانوية العامة من العام القادم

وكشفت الوزارة عن أن العام الدراسي الحالى سيكون "آخر سنة لطباعة كتب للمرحلة الثانوية العامة"، والعام المقبل لن يتم طباعة كتب ورقية، لان الطالب سيكون معه محتوى رقمى على التابلت.



أما بشأن بناء فصول جديدة ومشروعات الصيانة المدرسية، أشار الوزير إلى أنه تم بناء 13 ألف فصل جديد فعليًا هذا العام، للحد من مشكلة الكثافة، وأضاف "أننا نحتاج لبناء 100 ألف فصل جديد." وقد دعا الوزير القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى لمشاركة الدولة فى بناء فصول جديدة لخدمة الوطن وحل مشاكل الكثافات في الفصول.



وأضاف أنه تم عمل صيانة لعدد 15 ألف فصل، وعمل صيانة شاملة لـ 659 مدرسة، و747 مدرسة صيانة بسيطة، و53 سور حول المدارس.



وأشار الوزير إلى أننا نعكف على إعداد وتطوير أجيال من أبنائنا الطلاب بدون آثار سلبية، وأن يكون التحويل الإلكتروني كامل في المرحلة الثانوية فهذا الاستثمار في المحتوى الرقمى يستمر لسنوات، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على أساليب التقويم فهى لا تحتوى على أسئلة تعجيزية ولكنها غير تقليدية تحتاج للتدريب عليها.



* التعليم : ماتدفعوش تبرعات غير قانونية للمدارس

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن القانون يمنع إجبار أولياء الأمور على دفع أى مبالغ إضافية خارج المصروفات المدرسية التي أقرتها الوزارة .



وناشدت وزارة التربية والتعليم ، جميع أولياء الامور بعدم دفع أي رسوم للمدارس مقابل التحويل لمدرسة أخرى ، مشيرةً إلى أن شعار "المشاركة المجتمعية" التي تجمع به المدارس التبرعات من اولياء الامور هو نوع من الفساد الممنهج.



وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع أولياء الامور ، بضرورة الابلاغ فورا عن أي مدرسة تقوم بإجبار الاهالي على دفع أى مبالغ مالية خارج المصروفات المدرسية التي أقرتها الوزارة ، وقالت الوزارة لأولياء الامور : توجهوا فورا بشكوى إلى الإدارة التعليمية التي تتبعها المدرسة للتحقيق فيها من قبل الإدارة.



جاء ذلك المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، واللواء الوليد المرسى رئيس قطاع مكتب الوزير، واللواء يسرى سالم مدير هيئة الأبنية التعليمية، والأستاذة شيرين حمدى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة حبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفنى، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والأستاذ طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والأستاذ خالد حجازي مدير مديرية التعليم بالجيزة والأستاذ محمد عطية مدير مديرية التعليم بالقاهرة، ولفيف من قيادات التربية والتعليم. يبلغ اجمالي عدد التلاميذ 778 ألف تلميذ ، واجمالي عدد الكتب التي تطبع لهم 2.4 مليون كتاب، ومن المقرر أن يتأخر كتاب الباقة ، وكتاب اللغة الانجليزية حتى 24 سبتمبر عقد وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، بمقر ديوان عام الوزارة، لشرح أخر تطورات العام الدراسي الجديد.وفي بداية حديثه، هنأ وزير التربية والتعليم تلاميذ وأولياء أمور صفوف رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي بالعام الدراسي الجديد 2019/2020.واستعرض موقف تدريب معلمي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وموقف الدروس الإلكترونية وتوزيع الحاسب اللوحى (التابلت) للصف الأول الثانوى، وامتحانات الصف الأول الثانوى والثانى الثانوى، وتطورات التدريبات لمعلمى أولى وثانية ثانوى، وموقف صيانة المدارس والمباني الجديدة.