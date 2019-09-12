سفير اليابان فى مصر: المتحف الكبير تنمية للتراث العالمي.. فيديو

قال السفير الياباني بالقاهرة، ماساكي نوكي، إن تعاون اليابان مع مصر في المتحف المصري الكبير، كان إنجازا ثقافيا كبيرا وغير مسبوق للحكومة اليابانية، حيث لم يقوموا بتعاون ثقافي مع أي دولة بتلك الطريقة من قبل، مؤكدا أن كافة مساعداتها للدول الأخرى تقتصر علي مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.



ونوه، "نوكي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق"، في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أنهم سعداء بكونهم جزءا من ذلك المشروع الثقافي العملاق بالتعاون مع الدولة المصرية، مؤكدا أن ذلك المشروع لا يعد مساهمة للدولة والمجتمع المصري فقط ولكنها تنمية للتراث العالمي.



واضاف، أن العالم أجمع سيستفيد من العرض الرائع للحضارة المصرية في مشروع المتحف المصري الكبير، لافتا إلي أن هناك تقدما كبيرا في عمليات التشييد والبناء لذلك المتحف، حتي يتم افتتاحه للجماهير.