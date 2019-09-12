اخبار نادي الزمالك اليوم الخميس.. مباريات الفريق في الدوري المصري 2020.. وجنش في ألمانيا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:
ميتشو يرفض حضور الجماهير لمران الزمالك اليوم فى السنغال
رفض الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك حضور الجماهير في مران الفريق اليوم حيث طلب من مسئولي جينيراسيون فوت السنغالي بأن يكون المران مغلقا.
الزمالك يفوز على الطيران 27-21 في دوري كرة اليد للمحترفين
فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، على فريق الطيران بنتيجة 27-21، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري كرة اليد للمحترفين.
إسماعيل يوسف: الزمالك جاهز لتحقيق نتيجة طيبة أمام جينيراسيون
أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالنادي في السنغال أن مباراة الفريق أمام جينيراسيون السنغالي مهمة جدا.. حيث نسعي للوصول إلى دوري المجموعات في دوري الأبطال الإفريقي، مشيرا إلى أن اللاعبين منذ الوصول إلى داكار وهم في منتهى الالتزام والجدية ومدركون تماما للمسئولية.
مباريات نادي الزمالك في قرعة الدوري المصري 2020
أجريت قرعة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2019/2020 والتي أسفرت عن مواجهة مبكرة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من عمر المسابقة.
وصول جنش حارس الزمالك إلى ألمانيا ومصطفى فتحى يلحق به.
وصل اليوم الخميس محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى فريق الزمالك ، إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي جديد تحت إشراف الطبيب المعالج له.
ميتشو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك بفندق الإقامة بالسنغال
عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، محاضرة مع اللاعبين بفندق الإقامة بالسنغال.. حيث تحدث ميتشو عن بعض النواحي الفنية قبل لقاء جينيراسيون فوت السنغالي.
ميتشو يرفض حضور الجماهير لمران الزمالك اليوم فى السنغال
رفض الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك حضور الجماهير في مران الفريق اليوم حيث طلب من مسئولي جينيراسيون فوت السنغالي بأن يكون المران مغلقا.
الزمالك يفوز على الطيران 27-21 في دوري كرة اليد للمحترفين
فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، على فريق الطيران بنتيجة 27-21، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري كرة اليد للمحترفين.
إسماعيل يوسف: الزمالك جاهز لتحقيق نتيجة طيبة أمام جينيراسيون
أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالنادي في السنغال أن مباراة الفريق أمام جينيراسيون السنغالي مهمة جدا.. حيث نسعي للوصول إلى دوري المجموعات في دوري الأبطال الإفريقي، مشيرا إلى أن اللاعبين منذ الوصول إلى داكار وهم في منتهى الالتزام والجدية ومدركون تماما للمسئولية.
مباريات نادي الزمالك في قرعة الدوري المصري 2020
أجريت قرعة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2019/2020 والتي أسفرت عن مواجهة مبكرة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من عمر المسابقة.
وصول جنش حارس الزمالك إلى ألمانيا ومصطفى فتحى يلحق به.
وصل اليوم الخميس محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى فريق الزمالك ، إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي جديد تحت إشراف الطبيب المعالج له.
ميتشو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك بفندق الإقامة بالسنغال
عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، محاضرة مع اللاعبين بفندق الإقامة بالسنغال.. حيث تحدث ميتشو عن بعض النواحي الفنية قبل لقاء جينيراسيون فوت السنغالي.