اخبار نادي الزمالك اليوم الخميس.. مباريات الفريق في الدوري المصري 2020.. وجنش في ألمانيا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:رفض الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك حضور الجماهير في مران الفريق اليوم حيث طلب من مسئولي جينيراسيون فوت السنغالي بأن يكون المران مغلقا.فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، على فريق الطيران بنتيجة 27-21، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري كرة اليد للمحترفين.أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالنادي في السنغال أن مباراة الفريق أمام جينيراسيون السنغالي مهمة جدا.. حيث نسعي للوصول إلى دوري المجموعات في دوري الأبطال الإفريقي، مشيرا إلى أن اللاعبين منذ الوصول إلى داكار وهم في منتهى الالتزام والجدية ومدركون تماما للمسئولية.أجريت قرعة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2019/2020 والتي أسفرت عن مواجهة مبكرة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من عمر المسابقة.وصل اليوم الخميس محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى فريق الزمالك ، إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي جديد تحت إشراف الطبيب المعالج له.عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، محاضرة مع اللاعبين بفندق الإقامة بالسنغال.. حيث تحدث ميتشو عن بعض النواحي الفنية قبل لقاء جينيراسيون فوت السنغالي.