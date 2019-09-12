ميتشو يرفض حضور الجماهير لمران الزمالك اليوم فى السنغال

رفض الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك حضور الجماهير في مران الفريق اليوم حيث طلب من مسئولي جينيراسيون فوت السنغالي بأن يكون المران مغلقا.



قاد الصربي دوشان المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك فقرة التدريب البدني للاعبين بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات البدنية في المران.



ويستعد الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأربعاء لمواجهة جينيراسيون فوت السبت المقبل في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.