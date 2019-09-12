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رياضة

إسماعيل يوسف: الزمالك جاهز لتحقيق نتيجة طيبة أمام جينيراسيون

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:40 م
اسماعيل يوسف
اسماعيل يوسف
منتصر الرفاعي - ملك موسي
أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالنادي في السنغال أن مباراة الفريق أمام جينيراسيون السنغالي مهمة جدا.. حيث نسعي للوصول إلى دوري المجموعات في دوري الأبطال الإفريقي، مشيرا إلى أن اللاعبين منذ الوصول إلى داكار وهم في منتهى الالتزام والجدية ومدركون تماما للمسئولية.

وأضاف تيجانا أن الزمالك يسعى لتحقيق نتيجة جيدة أمام بطل السنغال، مشددا على أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وأمير مرتضى المشرف على الكرة على تواصل دائم معنا منذ للوصول للسنغال للاطمئنان على كل كبيرة وصغيرة.

وأشار يوسف إلى أن الفندق الذي تقيم به بعثة الزمالك في منطقة هادئة وجيدة جدا.

ويواجه الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأربعاء فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

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