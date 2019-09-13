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أخبار العالم

ترامب: إسرائيل لا تتجسس علينا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 03:51 ص
ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
أحمد قاسم
نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، صحة ما نشره موقع "بوليتكو" الأمريكي حول زرع إسرائيل أجهزة تجسس حول البيت الأبيض.

وقال ترامب ردًا على التقرير: "لا أعتقد إن إسرائيل تتجسس علينا".

وكان رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، قد قال في رده على سؤال لـCNN حول مدى صحة ما ورد في تقرير موقع "بوليتكو": "بالتأكيد لا، لدينا توجيهات، أنا وجهت بعدم جمع معلومات استخباراتية في الولايات المتحدة الأمريكية، لا تجسس، هذا يتم تطبيقه بصرامة دون أي استثناءات". ووصف ما نُشر بأنه "فبركة كاملة".

وذكر تقرير لموقع "بوليتيكو" أن إسرائيل زرعت أجهزة للتنصت حول البيت الأبيض، وأن إدارة ترامب كانت على علم بذلك دون أن تخاطب الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن.

ونقل الموقع عن 3 مسئولين أمريكيين سابقين قولهم إن الحكومة الأمريكية رجحت مسؤولية تل أبيب عن وضع أجهزة مراقبة للهواتف المحمولة خلال العامين الماضيين، كانت قد تم العثور عليها قرب البيت الأبيض ومواقع حساسة أخرى في واشنطن.

وقال أحد المسئولين إنه على الأرجح وُضعت هذه الأجهزة بغرض التجسس على الرئيس الأمريكي وكبار مساعديه ودوائره القريبة، على الرُغم من عدم التأكد من نجاح إسرائيل في ذلك.

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