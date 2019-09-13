حزب الخضر الكندي يقبل استقالة مرشح أساء للمسلمين

أعلن حزب الخضر الكندي أمس /الخميس/ قبول استقالة إريك شومان مرشح الحزب في دائرة "سيمكو نورث" في مقاطعة أونتاريو، على خلفية منشور له على موقع "فيسبوك" يتضمن إساءة للمسلمين.



وذكر الحزب - الذي تتزعمه إليزابيث ماي، في بيان - "لا تسامح في الحزب الأخضر على الإطلاق مع كافة أشكال التمييز الجنساني والإسلاموفوبيا واللاسامية والميسوجينية (كره النساء) وخطابات الكراهية".



جاء ذلك ردا على طلب من "المجلس الوطني للمسلمين الكنديين" بشطب اسم إريك شومان من لائحة مرشحيه للانتخابات الفدرالية العامة.



وبدأت الحملة الانتخابية الفدرالية بشكل رسمي أمس بعد قرار رئيس الوزراء، جستن ترودو، حل البرلمان.



ويتوجه الناخبون الكنديون إلى صناديق الاقتراع في 21 أكتوبر المقبل لاختيار ممثليهم الـ338 في مجلس العموم في أوتاوا.