أصالة ردا على تصرف أحلام: اللي يعملي بلوك أعملوا بلوكين.. فيديو

علقت الفنانة السورية أصالة، على البلوك الذي وجهته إليها الفنانة الإماراتية أحلام، ساخرة: "لم تغفل لي عين، وإللي يعملي بلوك أعملوا بلوكين"، موضحة أن الجميع يخطئ ويغلط، مشيرة إلي أن ليس لديها مانع في الاعتذار عما يبدر منها من أخطاء.



جاء ذلك خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلى مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي".



وأعربت الفنانة أصالة عن احترامها وتقديرها الكبير للمطربة مي فاروق، قائلة: "بحترم موهبتها وكرامتها التي جعلت مسيرة حياتها نقية"، وشاركت المطربة أصالة نصري الفنانة مي فاروق فى تقديم أغنية "خانة الذكريات"، خلال حلولهما ضيفتين مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة cbc، الخميس.



كما كشفت عن تفاصيل نشرها بدون قصد عنوان منزلها ورقم هاتفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها الكارنيه الخاص بمدرسة أبنائها.