تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 .. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 -9- 2019

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 13-9-2019، بقيمة وصلت حتى 5 جنيهات لكل جرام، عن أسعاره أمس، وذلك حسب موقع "إيجيبت بريس جولد" المتخصص في أسعار الذهب في مصر.





وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم قيمة 689 جنيها للجرام، وسعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 591 جنيهًا بتراجع جنيهان عن سعره أمس الخميس.





بينما سجّل عيار 24 سعر 787 جنيهًا للجرام بتراجع 8 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب 5512 جنيهًا ، وسجّلت أوقية الذهب 24489 جنيه.



