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رياضة

عضو مجلس إدارة الأهلي يشيد بدور السفارة المصرية في غينيا الاستوائية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:00 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
وجه طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة، الشكر للسفير، حاتم حسوبة، سفير مصر في غينيا الاستوائية ورجال السفارة المصرية على المجهود الكبير الذي يبذله طاقم السفارة لراحة البعثة وحل أية مشاكل أو عقبات تواجهها.

وأكد قنديل أن السفارة المصرية لم تتوان عن تلبية كافة احتياجات بعثة الأهلي، حيث يحرص طاقم السفارة وعلى رأسهم السفير حاتم حسوبة على التواجد بصفة مستمرة مع البعثة وحضور تدريبات الفريق والاستفسار دائما عن أية مشاكل أوعقبات تواجه الفريق للعمل على حلها فورا.

ويختتم الأهلي تدريباته في السادسة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت غينيا الاستوائية على استاد مالابو الذي تقام عليه المباراة غدا.

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