الجيزة تجهز مفاجأة للطلاب في أول يوم دراسي

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تكريم أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة فى أول يوم دراسى بمدارس المحافظة تقديرًا وعرفانًا للتضحيات التى قدمها هؤلاء الأبطال فى سبيل رفعة الوطن واستقراره .





وأشار راشد إلى أنه تم توجيه الإدارات التعليمية بضرورة الاهتمام بتدريس مبادئ حب الوطن والتضحية من أجله فى نفوس الطلاب والبراعم منذ الصغر .





وأكد راشد أن مدارس المحافظة قد استقبلت 10 آلاف تختة مدرسية جديدة إ ضافة إلى أنه جار توريد 17 ألف مقعد مدرسى للمدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية ولتوفير مقعد مناسب للطلاب .





كما أعلن المحافظ عن انتهاء أعمال الصيانات بمدارس المحافظة وجارى أعمال المراجعة النهائية لكافة الأعمال للتأكد من عدم وجود اى معوقات تواجه الطلاب فى العام الدراسي المقبل حيث تم توجيه مديرى الإدارات التعليمية بالتأكد من توافر كافة عناصر الأمن والسلامة بالمدارس حفاظا على الطلاب .





وأوضح أنه تم الانتهاء من صيانة 1650 مبنى تعليميًا داخل 3600 مدرسة يتم بها أعمال صيانة مشيرًا أن هناك أعمال صيانة تشمل إضافة فصول جديدة للمدارس وتوسعات بالمدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية .





من جانبة قال خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة إن هناك تجهيزات خاصة بأول يوم دراسة على رأسها تحقيق الانضباط فى جميع الزيارات والتأكيد على حضور كل المدرسين كما ستتم الاستعانة بأفراد الخدمة العامه وزيادة التعاقدات من خلال الوزراة لتغطية كل التخصصات لافتا الى انه تم تسليم الكتب بنسبة 70% لكل المدارس وجارى توزيع باقى الكتب وسيتم تسليمها للطلبة بدون التقيد بدفع المصروفات الدراسية .



