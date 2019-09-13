الحياة تتغير.. ماذا قال أحمد شوبير بعد إصابة مؤمن زكريا

وجه أحمد شوبير كابتن نادى الأهلى السابق ومنتخب مصر، رسالة إلى مؤمن زكريا بعد عرض حلقته أمس لبرنامج "اللعيب" عبر قناة ام بي سي مصر وتحدثه عن حالته النفسية.





وكتب "أحمد شوبير" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": ‏كل شيء في هذه الحياة يتغير لكن لابد أن تكون علي يقين أنك ستعود للأفضل.. ان شاء الله يا مؤمن ترجع أحسن من الأول".





ومن المقرّر أن يغادر مؤمن زكريا إلى ألمانيا مطلع الشهر المقبل للخضوع لفحص طبي كامل، خاصة في الجهاز العصبي لإيضاح الأمور الخاصة به وموقفه من العودة للملاعب.



