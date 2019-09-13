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رياضة

الحياة تتغير.. ماذا قال أحمد شوبير بعد إصابة مؤمن زكريا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:04 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
محمد بدران
وجه أحمد شوبير كابتن نادى الأهلى السابق ومنتخب مصر، رسالة إلى مؤمن زكريا بعد عرض حلقته أمس لبرنامج "اللعيب" عبر قناة ام بي سي مصر وتحدثه عن حالته النفسية.

وكتب "أحمد شوبير" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": ‏كل شيء في هذه الحياة يتغير لكن لابد أن تكون علي يقين أنك ستعود للأفضل.. ان شاء الله يا مؤمن ترجع أحسن من الأول".

ومن المقرّر أن يغادر مؤمن زكريا إلى ألمانيا مطلع الشهر المقبل للخضوع لفحص طبي كامل، خاصة في الجهاز العصبي لإيضاح الأمور الخاصة به وموقفه من العودة للملاعب.

وتحدث مؤمن أمس في حوار مع الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر قناة أم بي سي مصر، وأكد أنه يعاني من الإصابة وسوف يسافر إلى ألمانيا لتلقي العلاج، والاصابة نفسية بنسبة 60%، وكنت وحيدًا الفترة الماضية دون دعم أو مساندة من أي أحد.
الحياة تتغير.. ماذا قال أحمد شوبير بعد إصابة مؤمن زكريا

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