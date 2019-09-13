طعنات نافذة .. جثة مجهولة الهوية في شارع بالبحيرة

يكثف رجال مباحث البحيرة من جهودهم لكشف غموض العثور على جثة شخص مجهولة الهوية بها عدة طعنات نافذة بجوار الرياح البحيرى بدائرة مركزبدر وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة بلاغا من مأمور مركز شرطة بدر يفيد بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية بها عدة طعنات نافذة، بجوار الرياح البحيرى، بدائرة المركز.



وبالعرض على مدير الأمن وجه بتشكيل فرق بحث تحت إشراف اللواء محمد شرباش مدير المباحث وبرئاسة العميد أحمد لطفى رئيس مباحث المديرية وبمشاركة العقيد إيهاب المسارع رئيس فرع البحث الجنائي،وضباط وحدة مباحث مركز شرطة بدر بسرعة التحرى عن الواقعة وكشف غموضها ومعرفة المجنى عليه وضبط مرتكبى تلك الواقعة.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.