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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جي في للاستثمارات : ندرس كل القطاعات بمصر لرصد الفرص التنافسية

صدى البلد

قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة “جي في للاستثمارات” إن أساس عمل الشركة هو “الأمل في بكره”.

وأضاف حمودة خلال لقائه مع كاميرا برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناه “صدى البلد” تقديم الاعلامي طاهر حمدي أن الشركة تتضمن قطاع يسمى قطاع التطوير يقوم بدراسة كل القطاعات في مصر لدراسة الفرص التنافسية في السوق المصري معقبا:" الشركة مطورة وليس مستثمرة".

قطاع السيارات

وقال شريف حموده إن قطاع السيارات في مصر محدود للغاية وتحتاج الدولة لبناء صناعة في هذا الشأن.

وأعلن شريف حموده رئيس مجلس إدارة شركه جي في للاستثمارات أن الشركة قامت بتوقيع اتفاقية شراكة مع “لادا مصر”لتصنيع وتوزيع السيارات.

“صدى البلد” الإعلامي طاهر حمدي السوق المصري السيارات في مصر القطاعات جي في للاستثمارات

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