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رياضة

اخبار الرياضة.. عرض خيالي لـ محمد صلاح.. صدمة الأهلي لاتحاد الكرة.. تصريحات ميتشو.. ورسالة مارتن يول لـ مؤمن زكريا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 05:27 م
نور عادل
محمد صلاح
محمد صلاح
نشر موقع صدى البلد، العديد من الاخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي ، وجاءت كالآتي:



ريال مدريد يقدم عرضا ماليا خياليا لـ محمد صلاح .. تعرف عليه
عاد محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى والمنتخب المصرى إلى حسابات ريال مدريد الإسباني لرغبته في التعاقد معه بعد نهاية الموسم الجاري 2019-2020 من أجل زيادة الفاعلية الهجومية للفريق الملكي.

الأهلي يرفض خوض مباراة السوبر أمام الزمالك بدون جمهور
جدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رفضه خوض مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك بدون جماهير.


ميتشو الزمالك: لا أشعر بأي ضغوط فى مواجهة جينراسيون فوت
كشف الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن أنه لا يشعر بأي ضغوط قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي غدا، موضحا أنه يشعر فقط بالمسئولية لأنه يمثل مصر وهو ما نقله للاعبين.

ميتشو:غياب شيكابالا وأوناجم عن مباراة الزمالك وبطل السنغال مؤثر
أكد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن غياب المغربي محمد اوناجم ومحمود عبدالرازق شيكابالا عن الفريق غدا أمام جينيراسيون فوت السنغالي مؤثر، ويعطي دافعا للمنافس.

الزمالك وجينراسون.. ميتشو: درست الفريق السنغالى جيدا ونسعى للفوز عليه
أكد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أنه درس فريق جينراسيون السنغالي جيدا قبل المواجهة المنتظرة بين الفريقين غدا السبت بذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.


مارتن يول يوجه رسالة مؤثرة إلى مؤمن زكريا.. تعرف عليها
وجه مارتن يول المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، رسالة خاصة الي نجم النادي الأهلي مؤمن زكريا، وذلك بعد ازمة مرض اللاعب الأخير.

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