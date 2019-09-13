الاسماعيلي ضد اهلي بنغازى .. سفيان عمران يسجل هدفا ليبيًا أول.. فيديو

أحرز سفيان عمران هدف فريق أهلي بنىغازى الأول فى مرمى فريق الاسماعيلي من ضربة ثابتة فى الدقيقة 28 في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات البطولة العربية للاندية الأبطال.



ونجح وجيه عبدالحكم فى تسجيل الهدف الأول بعدما تسلم تمريرة ماكرة داخل منطقة الجزاء سددها بقدمه ثوية رغم ملاحقة مدافع الفريق الليبي وتسكن شباك الحارس معلنا عن الهدف الأول.



وفى الدقيقة 21 تسبب خطأ قاتل لحارس مرمى فريق الأهلي الليبي فى إهداء وجيه عبدالحكيم كرة سهلة داخل منطقة الجزاء سددها بقدما فى الشباك ويسجل ثانى أهداف قلعة الدراويش.



جرت محاولات من جانب الفريق الليبي لتسجيل هدف العودة إلى المباراة فى حين لم يكتفى الدراويش بالهدفين وشن لاعبيه هجوما ضاريا على الخطوط الخلفية للفريق الليبي.



وفى الدقيقة 28 حصل الفريق الليبي على ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء سددها سفيان عمران الكرة تمر إلى جوار يد محمد فوزى حارس الدراويش وتسكن الشباك معلنا عن هدف أهلى بنى غازى الليبي الأول.