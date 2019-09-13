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رياضة

الأمطار تستقبل المران الأخير لـ الزمالك في السنغال

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:57 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسى
استقبلت الأمطار المران الأخير لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك في السنغال والذي يخوضه على ملعب لات ديور بمدينة تييس قبل مواجهة جينيراسيون فوت.

ويواجه الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأول الأربعاء فريق جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالي والذي حضره أحمد زاهر المدير الإداري عن الاتفاق على ارتداء الفريق زيه الرسمي، بينما يرتدي الحارس الزي الأصفر.

بينما يرتدي بطل السنغال الزي العنابي وحارسه الزي الأزرق.

كما حصل الزمالك على ١٥٠ دعوة للجماهير التي تسانده في المباراة وكذلك خمس دعوات في المقصورة.

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