موعده 2 أكتوبر.. نيفين جامع: معرض تراث مصر بمركز المنارة تحت رعاية الرئيس السيسي

قالت الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على الاطلاع على الإنجازات ونتائج أعمال الجهاز، ويعطينا التوجيهات اللازمة لتنمية هذا القطاع.



وأضافت نيفين جامع في مداخلة هاتفية على قناة " تن":" اهتمام الرئيس بهذا القطاع يبعث رسالة مباشرة للمواطن تؤكد حرصه على توفير فرص عمل للشباب من خلال توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر".



وتابعت نيفين جامع:" من أجل توفير فرص عمل مناسبة لخريجي الجامعات ومدارس الثانوية الصناعية والمرأة، علينا أن نخرج خارج إطار فرص العمل التقليدية في الوظائف المعتادة، واحتياجاتنا الأكبر متمثلة في مشاريع انتاجية تُحدث التنمية الصناعية وتزيد معدل الإنتاجية".



وأكملت نيفين جامع:" من أهم تكليفات الرئيس السيسي إقامة مشروع معرض تراث مصر في 2 أكتوبر المقبل في مركز المنارة بالتجمع الخامس وتحت رعايته، ويعتبر أكبر معرض لـ الحرف التراثية واليدوية على مستوى مصر ويُمثل فيه كل أصحاب الحرف اليدوية من جميع محافظات الجمهورية".



واستطردت نيفين جامع:" كل مواردنا من خلال قروض بالتعاون مع الجهات الدولية والعربية، وكلفنا الرئيس السيسي بتعظيم هذه الموارد كي يتم إدارتها وترجمتها في تمويل مشاريع حقيقية على الأرض لتوفير المزيد من فرص العمل".

