صحي ولذيذ.. طريقة عمل طاجن الخرشوف بالصلصة

يمكنك تقديم العديد من الوصفات في منزلك، لكنك مازلت تبحثين عن وجبة مفيدة ومبتكرة في نفس الوقت، فقد قدمت الشيف نونا طريقة عمل طاجن الخرشوف بالصلصة، وهي احدى الاكلات المصرية الشهية للغاية، الصحية، وإليكم طريقة عمل طاجن الخرشوف بالصلصة.



وقت التحضير: 30 دقيقة

وقت الطبخ: 60 دقيقة

تكفي : لـ 7 أشخاص



ويمكن تقديم طاجن الخرشوف بالصلصة لعائلتك، وهي وجبة متكاملة، وتتمتع بالعديد من العناصر الغذائية الصحية، ولن تكلفك الكثير، أو تستغرق الكثير من الوقت، وسوف تنال اعجاب جميع اسرتك وبالاخص أطفالك.



طريقة عمل طاجن الخرشوف بالصلصة



مقادير طاجن الخرشوف بالصلصة:



كيس خرشوف

نصف كيلو لحمة مفرومة معصجة

2 كوب صلصة طماطم مسبكة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة زنجبيل فريش

عصير ليمون

زيتون أسود مخلي

زبدة

زيت

نصف ملعقة صغيرة زعفران بودر

نصف ملعقة صغيرة كركم

كاري

بابريكا

قرفة بودر

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل خرشوف بالصلصة:



1- نحضر اللحمة ونعطيها تشويحة على الناشف، ثم نضعها فى حلة بها ماء ساخن وطماطم وجزر وحبهان بودر ولاورا بودر حتى تنضج وفى النهاية نضع الملح والفلفل الأسود.



2- نحضر طاسة على النار ونضع بها زبدة وزيت ثم ننزل بالثوم المفروم والزنجبيل والكركم والكاري والبابريكا والقرفة والزعفران البودر ورشة الملح ورشة الفلفل الأسود، ونقلب ثم ننزل بالخرشوف (منقوع مسبقًا فى ماء به خل).



3- نقلب وتعطي الخرشوف تشويحة مع باقى البهارات ثم ننزل باللحمة، ونقلب كل المكونات ونشوح ونضع كوب ماء ساخن أو كوب مرقة ساخنة، ونقلب ونغطى الطاسة حتى تتشرب الماء وحتى تمام تسوية الخرشوف ونتأكد من تسوية الخرشوف.



4- نغرز شوكة فيه وفي حالة دخولها بسهولة نضع أخيرًا عصير الليمون والزيتون المخلي، ونقلب كل المكونات ثم نرص المكونات فى الطاجن أو فى الطاجن البايركس.



5- نضع على الوجه صوص تسوية الخرشوف باللحمة، وندخله الفرن تحت الشواية فقط يأخذ تشميعه ولون ثم نخرجه.



6- قدمي طاجن الخرشوف بالصلصة في أطباق التقديم، ويمكن تحضير السلطة والأرز الأبيض.