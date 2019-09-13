تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع.. ضمن جلسات المؤتمر الوطني للشباب

تشهد فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى الثامن للشباب التي تنطلق غدا السبت، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات، بالقاهرة الجديدة، 3 جلسات، من بينها جلسة «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع ».



ومن المقرر أن تكون محاور النقاش الأساسية فيها، هي "دور السوشيال ميديا في تزييف الوعي بطرق حديثة، وكيف يتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي، واستعراض مايتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الإجتماعي وكيفية أن ذلك جزء من حروب الجيل الرابع، بالإضافة إلى طرح تسأول عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.



وتحول مركز المنارة للمؤتمرات إلى خلية عمل من جانب الشباب القائمين على تنظيم النسخة الثامنة للمؤتمر التى ستعقد غدا السبت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وظهر جليا درجة الجاهزية والإستعداد من حيث الإنتهاء من كساء القاعة بهوية المؤتمر الوطني للشباب وأيضا مداخل مركز المنارة والأروقة والتي انتشر فيها شعار المؤتمر الوطني للشباب ،علما بأنه لا يزال سير العمل الذي يبذله الشباب على قدم وساق لوضع اللمسات النهائية ليخرج المؤتمر بصورته الإحترافية المعتادة.



ويقوم المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة على عدد من الجلسات النقاشية ويعد أبرز ما في أجندة المؤتمر في نسخته الثامنة هو جلسة إسأل الرئيس والتي تم فتح باب توجيه الأسئلة اليها على الموقع الإلكتروني Askthepresident.net



وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.