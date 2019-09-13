جامعة حلوان تحصل على تجديد شهادة الأيزو في جودة النظم الإدارية

استقبلت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم زيارة المراجعين الخارجيين لتجديد شهادة الأيزو 9001 :2015 للعام الثانى على التوالى والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 10 : 12 سبتمبر 2019‪.



وانتهت الزيارة بتوصية فريق الزيارة بتجديد شهادة الأيزو للجامعة للعام 2019/2020 بعد أن تمت المراجعة الدقيقة لنظام الجودة بجامعة حلوان وفقا لمتطلبات المواصفة (من خلال مراجعة عدد 23 إدارة ومكتبا مركزيا)، علما بأن جامعة حلوان سبق وأن حصلت على شهادة الإعتماد لنظام الجودة الإدارية وفقا لمتطلبات مواصفة الأيزو ( ٩٠٠١ : ٢٠٠٨ ) منذ عام ٢٠١٥ /٢٠١٦ وتم تجديدها لعامين متتاليين، ثم تم الإنتقال الى تطبيق نظام الجودة الإدارية بالجامعة وفقا للمواصفه الجديدة ( الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥) فى عام 2018 حيث حصلت الجامعة أيضا على شهادة الأيزو فى ضوء متطلبات هذه المواصفة.



قال الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة إن تجديد اعتماد الجامعة جاء نتيجة اهتمام الإدارة العليا والجهاز الإداري وتوجيهات مركز ضمان الجودة من خلال وحدة جودة النظم الإدارية بتطبيق المعايير العالمية لتحسين الأداء والخدمات لكسب رضاء العملاء الداخليين والخارجيين للجامعة، مشيرًا إلى أن تجديد اعتماد الجامعة جاء بعد زيارة وفد من المراجعيين من جهة متخصصة خارجية معترف بها لمنح شهادة الأيزو للجامعة بعد التأكد من مدى تطبيق منظومة الجودة بإدارات الجامعة، مؤكدا أن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة للوصول إلى درجة الجودة فى تقديم الخدمات المطلوبة للمستفيدين .



كما أوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تخطو خطوات ثابتة لتحسين جودة الاداء في النظم الإدارية و إحراز تقدم ملحوظا عامًا بعد الآخر، داعيا إلي ضرورة الحفاظ على هذا المعدل، الأمر الذي يؤثر على رفع تصنيف الجامعة دوليًا، ليس ذلك فقط إنما تسعي جامعة حلوان لتطوير العامل البشري والعاملين وتحقيق الرضا الوظيفي والمناخ المناسب للعمل.



وأشارت الدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلي أن تجديد شهادة الأيزو يبرهن على تميز الجامعة في تطبيق المعايير العالمية للجودة وأن الجامعة تحقق إنجازات واضحة باستمرار ولديها إصرار على تطبيق معايير الجودة على مختلف الكليات والإدارات.