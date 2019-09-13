نورهان: أجواء مجتمع الساحل الشمالي مزيفة ومظهرية



وأشارت «نورهان» إلى أن علاقتها بالسوشيال ميديا جيده، وتعتبرها جزءا من عملها، ولكنها تفضل الحفاظ علي الخصوصيات، خاصة انها تعرضت لحادثتين ولم تنشر صورها علي السوشيال ميديا، موضحة أن الفنان ليس سلعة ويجب ان لا يتعامل مع السوشيال ميديا بشكل أساسي في حياته.

قالت الفنانة نورهان إن البحر أكثر الاماكن التي ترتاح بها نفسيا خاصة جنوب سيناء، شرم الشيخ ودهب، مؤكدة أنها تحب الطبيعة بشكل عام خاصة لون البحر والرمال البيضاء.وأضافت «نورهان» خلال حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج «ستوديو البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» وبالمناسبة عن الحديث عن اجواء البحر والاماكن الساحلية فأحب ان أقول أن أجواء الساحل الشمالي أصبحت مزيفة وفيها مظهرية أكثر.