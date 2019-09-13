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أخبار البلد

الإعلان عن أسماء لجان تحكيم مهرجان الجونة خلال أيام

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:43 م
مهرجان الجونة السينمائى
مهرجان الجونة السينمائى
محمد نبيـل
وضعت الفنانة سوسن بدر إدارة مهرجان الجونة السينمائى فى حرج بعد اعتذارها عن عضوية لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بسبب حالتها الصحية.

ومن المنتظر ان يعلن المهرجان خلال أيام عن أسماء باقى لجان التحكيم بمسابقاته المتنوعة، بعد الإعلان عن بعض الأسماء ومنها، المخرج مروان حامد رئيسا لمسابقة الأفلام القصيرة بعضوية النجمة التونسية درة، والمخرج العراقى محمد الدراجى.

كما تأكد اختيار المخرجة الفلسطينية مي مصري بعضوية لجنة تحكيم المهرجان بمسابقة الوثائقية وذلك عقب الإعلان عن منحها جائزة الإنجاز الإبداعي.

مهرجان الجونة السينمائي، هو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها.

ويسعى المهرجان لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما. كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

ويلتزم المهرجان التطوير السينما في العالم العربي، باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفز قدم الدورة الثالثة للمهرجان خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.

ويتكون برنامج مهرجان الجونة، من ثلاث مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بخلاف قسم للأفلام الكلاسيكية.

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