الفنانة نورهان تكشف لأول مرة عن وظيفتها الحقيقية.. معايا شهادة من سويسرا مفيش حد في مصر واخدها

حلت الفنانة نورهان، ضيفةً على الإعلامي أحمد مجدي، خلال تغطية خاصة ببرنامج "ستوديو البلد"، عبر شاشة "صدى البلد".



الفنانة نورهان تكشف لأول مرة عن وظيفتها الحقيقية.. فيديو







قالت الفنانة نورهان، إنها تولي اهتماما كبيرا بعملها في تربية الأطفال، بجانب عملها الفني، حيث بدأت في مجال التدريس ببعض المدارس الدولية.



ونوهت، "نورهان" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "ستوديو البلد" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلى أن العمل مع الأطفال يمنحها طاقة إيجابية كبيرة، مؤكدة أنها تولي اهتماما كبيرا بعملها معهم أكثر من الفن.



وأضافت الفنانة "نورهان"، أنها الابنة الوحيدة لأسرتها، ما كان دافعا كبيرا لها للعمل في ذلك المجال.





نورهان: ابني شغلني عن مسيرتي الفنية.. فيديو







قالت الفنانة نورهان، إن ابنها "معاذ" شغلها بشكل كبير عن مسيرتها الفنية، حيث تولي اهتماما وأولوية كبيرا بتربيته.



ونوهت "نورهان" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "ستوديو البلد" المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، إلى أن اهتمامها الشديد بابنها كان دافعا كبيرا لعملها بالتدريس، حتى تكون مطلعة بشكل أكبر على مواده الدراسية وطريقة تعليمه.



وتابعت، أن تجربة التدريس كان لها أثر إيجابي كبير على شخصيتها وحياتها، حيث تتعامل بشكل يومي مع الأطفال، والذي ينال جزءا أكبر من أولوياتها.





رغم موهبته .. نورهان: خفت علي ابني من فتنة الفن









قالت الفنانة نورهان، إنها منعت ابنها من التمثيل في سن مبكرة، حيث يقع نجوم الفن من الاطفال في الكثير من المشاكل في مجالهم الفني بعد وصولهم لسن معينة، مؤكدة "انا خفت على ابني من فتنة الفن".



ونوهت، "نورهان" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "ستوديو البلد" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، بأن هناك الكثير من نماذج الأطفال الفنانين حول العالم والذين انتهت حياتهم بمجرد نموهم والانتهاء من مرحلة الطفولة.



وتابعت، أن ابنها موهوب في العديد من المجالات الفنية مثل الرسم والرقص، فضلا عن تمتعه بحياة اجتماعية جيدة والتي لاحظتها خلال تصوير مسلسل هبة رجل الغراب، حيث كون ابنها "معاذ" الكثير من العلاقات الجيدة مع الطاقم الفني.





منذ الثانوية العامة.. نورهان تروي بداية مسيرتها الفنية









قالت الفنانة نورهان، إنها لم تعش فترة الدراسة الجامعية، إذ كانت تعمل خلالها مع الفنان الراحل نور الشريف في مسلسل "الحاج متولي"، لافتة إلى أن نور الشريف قد رشحها للعمل معه بعد دورها في مسلسل "حضرة المحترم" مع الفنان "أشرف عبد الباقي".



وأوضحت "نورهان" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "ستديو مصر"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن والديها قد شجعاها على المشاركة في برنامج الأطفال في عن دروس الموسيقية، حتي بدأت في العمل الدرامي خلال دراستها في المرحلة الثانوية.



ونوهت نورهان، إلى أنها أحبت العمل في المجال الفني والدرامي خلال دورها في مسلسل سوق العصر مع الفنان "أحمد عبد العزيز".





الفنانة نورهان: معايا شهادة من سويسرا مفيش حد في مصر واخدها







قالت الفنانة نورهان، إنها حصلت على شهادة من سويسرا تؤهلها لتدريس فنون المسرح للأطفال والمراهقين.



مشيرة إلى انها أجرت الدراسة بشكل إلكتروني على مدار فترات طويلة وقالت،: "أنا كنت بعمل الواجب في 7 ساعات، ومحدش في مصر معاه الشهادة دي".



ونوهت، "نورهان" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "ستوديو البلد" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلى أنها تهوى منذ الطفولة المذاكرة، رغبه في تنمية مهارتها وخلق فرص جديدة للتعلم، لافتة إلي أنها عملت في التدريس في بعض المدارس بالدولة.



وتابعت، أن عملها في التدريس يمنحها طاقة إيجابية كبيرة، نظرا لكونها الابنة الوحيدة داخل أسرتها، ما مثل بداخلها رغبة في تعليم الأطفال ومصادقتهم.





الفنانة نورهان تكشف عن كواليس تصوير مسلسل بحر





قالت الفنانة "نورهان"، إن مسلسل "بحر" كان مرحلة جديدة وخطوة غير مسبوقة في مسيرتها الفنية، حيث قامت لأول مرة بأداء الدور الصعيدي، وساعدها في ذلك المصحح اللغوي عبد النبي الهواري في إتقان اللهجة الصعيدي بشكل كبير.



وأوضحت "نورهان" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "ستوديو البلد" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أنها تعرضت للاعتداء بالضرب كثيرا خلال أداء دورها في مسلسل "بحر"، للتنويه لما تتعرض له المرأة في المجتمع الصعيدي والريفي بشكل عام، مؤكدة أن المرأة في تلك المجتمعات تتعرض لقمع شديد.



ونوهت إلى أن أجواء العمل في ذلك المسلسل كانت رائعة، حيث تعاونت مع الفنان ماجد المصري في أعداد ذلك المسلسل للجمهور بشكل كامل.





نورهان: أجواء مجتمع الساحل الشمالي مزيفة ومظهرية



قالت الفنانة نورهان إن البحر أكثر الاماكن التي ترتاح بها نفسيا خاصة جنوب سيناء، شرم الشيخ ودهب، مؤكدة أنها تحب الطبيعة بشكل عام خاصة لون البحر والرمال البيضاء.



وأضافت «نورهان» خلال حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج «ستوديو البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» وبالمناسبة عن الحديث عن اجواء البحر والاماكن الساحلية فأحب ان أقول أن أجواء الساحل الشمالي أصبحت مزيفة وفيها مظهرية أكثر.



وأشارت «نورهان» إلى أن علاقتها بالسوشيال ميديا جيده، وتعتبرها جزءا من عملها، ولكنها تفضل الحفاظ علي الخصوصيات، خاصة انها تعرضت لحادثتين ولم تنشر صورها علي السوشيال ميديا، موضحة أن الفنان ليس سلعة ويجب ان لا يتعامل مع السوشيال ميديا بشكل أساسي في حياته.



نورهان: أنا كائن نهاري.. وباخد الشاي بلبن









قالت الفنانة نورهان: "أنا كائن نهاري، عارفة إن الليل بتاع الشعراء والحالمين والمحبين والعاشقين، بس بحب النهار، وبحب حرارة الشمس على وشي".



وأضافت: "بحب الصحيان بدري، ويومي في المصيف بيخلص على المغرب، مش بروح NIGHT CLUBS، ولما الدنيا تليل بروح أنام".



وتابعت، أن طباعها في مسألة التعود على فترة النهار مختلفة عن زملائها بالوسط الفني، مشيرةً إلى أن هذا ليس مرتبطًا بابنها معاذ، حيث كشفت أنها يفضل الليل وينام ساعات النهار: "سايباه كده لحد ما الدراسة تبدأ".



