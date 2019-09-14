1.5 مليار جنيه مبيعات الأجانب في البورصة منذ بداية 2019

استحوذت تعاملات المصريين على 66.8 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 24.0 % و سجل العرب 9.2 %.



وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1520.9 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 825.2 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



بينما سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نسبة 62.2% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.6% والعرب على 12.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 3.7 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 0.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.