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رياضة

تعليق مثير من هاني حتحوت علي أزمة صلاح وماني.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:57 ص
صلاح وماني
صلاح وماني
حسن العمدة
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق نادي ليفربول، أعلن اليوم انتهاء الخلاف بين نجمي الفريق الإنجليزي، محمد صلاح، ساديو ماني.

وأضاف حتحوت خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: «يبدو أن اللاعبين استغلا فرصة توقف الدوري لتصفية الخلافات بينهما»، متابعا: «الخلاف انتهى بطريقة كوميدية، بعدما قام أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتركيب فيديو للاعبين على هيئة طفلين يتعانقا، وقام كل لاعب بنشر الفيديو على حسابه على تويتر.. ويبقى كده الخلاف بينهم صافي يا لبن».

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