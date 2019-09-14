أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 14 - 9 -2019 في مصر.. فيديو

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات اليوم، السبت 14 -9 - 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية، ويقدم "صدى البلد" خدمة أسعار الخضروات والفاكهة للقراء بشكل يومي.



واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، السبت 14 -9 -2019.



وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:



أسعار الخضار اليوم في مصر:



الطماطم: 5 جنيهات

البطاطس: 8 جنيهات

البصل: 5 جنيهات

الخيار: 6 جنيهات

الجزر: 5 جنيهات

الملوخية: 4 جنيهات

الباذنجان: 3 جنيهات

الفاصوليا: 30 جنيهًا