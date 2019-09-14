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رياضة

ريال مدريد يسعى لمصالحة جماهيره على حساب ليفانتي بالدوري الإسباني

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:49 ص
فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد
محمد السعيد
يواجه فريق ريال مدريد نظيره ليفانتي، اليوم، السبت، في تمام الواحدة ظهرا، على ملعب سانتياجو برنابيون ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد لمصالحة جماهيره في مباراة اليوم، بعد السقوط في فخ التعادل آخر مباراتين، أمام بلد الوليد وفياريال، بينما يطمح ليفانتي في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط، بينما يأتي يحتل ليفانتي المركز الرابع بـ 6 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإسباني؛ برشلونة مع فالنسيا، وليجانيس مع فياريال، وريال سوسيداد مع أتلتيكو مدريد.

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