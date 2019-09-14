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رياضة

كأس السوبر الإماراتي.. الشارقة يواجه شباب الأهلي.. تعرف على الموعد والقنوات

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:40 ص
كأس السوبر الاماراتي
كأس السوبر الاماراتي
عبدالله هشام
يواجه فريق كرة القدم الأول بنادي الشارقة منافسه شباب الأهلي اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب راشد آل مكتوم ضمن مباراة كأس السوبر الإماراتي.

ويدخل شباب الأهلي المباراة بصفته بطل كأس رئيس الإمارات بينما فريق الشارقة بطل الدوري موسم 2018-2019 حيث احتل صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة بعد غياب 23 عاما.

ويعد نادي شباب الأهلي هو أكثر الأندية فوزًا بلقب كأس السوبر الإماراتي برصيد 4 ألقاب بينما الشارقة في رصيده لقب وحيد كان عام 1994.

وتنقل المباراة بين الشارقة وشباب الأهلي في بطولة كأس سوبر الخليج العربي اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي.

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