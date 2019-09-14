انتخابات تونس.. 12 توصية خلال فترة الصمت الانتخابي.. منع ظهور المرشحين أبرزها

دخلت تونس، فجر اليوم السبت، في حالة من الصمت الانتخابي، قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية المقررة غدا الأحد.





ووفقًا لإذاعة "موازييك" التونسية، وضعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتونس "الهايكا"، عددا من التوصيات المتعلقة بضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية، وجاءت كما يلي:





- تنطلق فترة الصمت الانتخابي داخل تونس، يوم 14 سبتمبر عند الساعة 12 صباحا، وحتى يوم 15 سبتمبر إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع بتونس.





- تنطلق فترة الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية بالنسبة للمترشحين في الخارج يوم 12 سبتمبر عند الساعة 12 صباحا وتتواصل إلى يوم 15 سبتمبر إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع في الخارج.





- تحجّر جميع أشكال الدعاية والتغطية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والأحزاب والفاعلين السياسيين الداعمين لهم.





- يمنع بث أو إعادة بث البرامج المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بصفة كليّة أو جزئية.





- يمنع بث ونشر نتائج الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات الرئاسية والدراسات والتعليقات الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.





- يحظر على وسائل الإعلام القيام بالإشهار السياسي.





- تمنع وسائل الإعلام من الإعلان عن نتائج الانتخابات قبل الإعلان عنها بصفة رسمية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.





- تخضع المواقع الالكترونية الرسمية لمنشآت الاتصال السمعي والبصري لأحكام هذا القرار.





- اعتبارا لتزامن فترة الصمت الانتخابي للحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها مع اليومين الأولين للحملة الانتخابية التشريعية، فإن الهيئة تدعو جميع وسائل الإعلام إلى الالتزام بالضوابط التالية:





- عدم السماح بظهور أو بث خطابات المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية في الآن ذاته.





- الأولوية في تغطية الحملة الانتخابية التشريعية للقائمات المستقلة والائتلافية غير المعنية مباشرة بالحملة الانتخابية الرئاسية.



