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حوادث

خان الأمانة.. عامل يستعين بآخرين لخطف نجل صاحب محل عمله

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:50 ص
المتهمين عقب ضبطهم
المتهمين عقب ضبطهم
كتب محمد صبرى
استعان عامل بـ 2 من أصدقائه لخطف نجل صاحب المحل الذي يعمل فيه لعلمه بثرائه وطلب 3 ملايين جنيه فدية لإعادته، وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط الجناة وإعادة الطفل سالما لأسرته، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإحالة المتهمين الى النيابة للتحقيق.

تبلغ للمقدم علي فيصل رئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر من أخصائي تحاليل طبية ومالك محل مأكولات قرر بغياب نجله طالب بالابتدائى عقب خروجه من مسكنهما ولم يتهم أو يشتبه في غيابه جنائيًا.

وعقب ذلك تلقي اتصالًا هاتفيًا من هاتف محدد، أخطره خلاله المتصل باختطاف نجله وساومه على دفع مبلغ 3 ملايين جنيه نظير إطلاق سراحه.

وفور إخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وجه بوضع خطة بحث وأثناء السير في إجراءاتها ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمطعم طرف المبلغ تم ضبطه.

واعترف أمام العميد محمد الشرقاوى رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عاملين وأقر بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء المبلغ لكونه عامل بالمطعم ملكه خطط لاختطاف نجله ومساومة أهليته على إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالى 3 ملايين جنيه.

وفى سبيل قام باستدراج الطفل بدعوى التنزه واصطحابه بسيارة أجرة تاكسي وتوجها لمنطقة شبرا الخيمة / قليوبية واستعان بالمتهم الثاني لاصطحابهما بالدراجة البخارية ملكه واحتجازه بمسكن المتهم الثالث ، وقام المتهم الثاني بالاتصال من هاتف محمول وقام بمساومته على دفع المبلغ مقابل إطلاق سراح المجني عليه.

تم استهداف المتهمين الثاني والثالث أسفرت عن ضبطهما بمسكن الأخير وبصحبتهما المجنى عليه وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول تم بإرشاد المتهم الثاني ضبط الدراجة البخارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وشريحة الهاتف المحمول المستخدمة فى المساومة بمسكنه.

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