بعد انفجارات أرامكو.. التليفزيون السعودي يوضح موقف صادرات النفط

أكد التليفزيون السعودي اليوم، السبت، استمرار صادرات النفط من المملكة إلى الخارج بشكل طبيعى بعد الانفجارات التي استهدفت شركة أرامكو السعودية.



وذكر التليفزيون السعودي، على لسان أحد مراسليه، أن "صادرات المملكة النفطية مستمرة، وذلك بعد هجوم بطائرات مسيرة على معملين للتكرير تابعين لشركة أرامكو السعودية في بقيق بالمنطقة الشرقية، في وقت مبكر من اليوم".



كان الهجوم الذي أعلنت ميليشيا الحوثيون باليمن المسئولية عنه أشعل حريقًا في المعملين، وقالت السلطات السعودية إنه "بات تحت السيطرة".



أعلنت ميليشيا الحوثي اليوم، السبت، مسئوليتها عن الحريق الذي نشب في منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في موقع بقيق، حيث يوجد أكبر مصنع لمعالجة النفط في العالم.

