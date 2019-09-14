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شاهد.. كيف توظف التنظيمات الإرهابية الطائرات بدون طيار في عملياتها

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:04 م
الدكتورة راغدة البهي
الدكتورة راغدة البهي
كـريـم الـخـطـيـب
قالت الدكتورة راغدة البهي رئيس وحدة الأمن السيبراني بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التنظيمات الإرهابية استطاعت خلال الفترة الأخيرة توظيف الطائرات بدون طيار.

وأضافت راغدة البهي ، خلال جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، أن هذا يخدم التنظيمات الارهابية وابرزهم داعش في التقاط مجموعة من الصورة في الجو واستخدامها ايضا في العمليات الارهابية لتصوير لحظة القاء القنابل علي مواقع تابعة لقوات العراقية.

وأوضحت رئيس وحدة الأمن السيبراني بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن التطورات التكنولوجية تساعد العناصر الإرهابية في التمويل، مشيرة الي أن تنظيم داعش يستخدم عملات افتراضية ويعمل من خلال الفضاء السيبراني لذلك الدول اضطرت الي تغيير السياسات.

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